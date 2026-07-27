A Justiça determinou, nesta segunda-feira (27), que a Casa de Caridade Dom Orione mantenha integralmente todos os atendimentos contratualizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão liminar atende a um pedido do Governo do Estado após a unidade hospitalar, localizada em Araguaína, anunciar a suspensão de procedimentos eletivos de média e alta complexidade, sob a justificativa de atrasos milionários nos repasses públicos.\nA juíza Renata Teresa da Silva Macor, durante o plantão judicial, estabeleceu multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento, com teto inicial de R$ 100 mil. A magistrada fundamentou a ordem no princípio da continuidade do serviço público e no direito fundamental à saúde, ressaltando que impasses financeiros não podem prejudicar a população.\nIrmão de Leide das Neves teve contato com Césio-137 aos 14 anos, diz mãe