A Justiça do Trabalho condenou o Hospital Dom Orione, em Araguaína, a pagar uma indenização de R$ 200 mil por danos morais coletivos. A decisão resulta de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho no Tocantins (MPT-TO), que investigou por quatro anos práticas de assédio moral cometidas por médicos contra outros funcionários da entidade filantrópica.\nAlém da indenização, a decisão do juiz Maximiliano Pereira de Carvalho, da 2ª Vara do Trabalho de Araguaína, determina que o hospital se abstenha imediatamente de praticar ou permitir qualquer tipo de assédio, sob pena de multa diária de R$ 5 mil por descumprimento.\nEm nota enviada ao Jornal do Tocantins, o Hospital Dom Orione informou que o processo ainda está em andamento e que irá recorrer da decisão em primeira instância. A instituição afirmou que "todas as situações citadas foram devidamente apuradas internamente, com a adoção das medidas cabíveis, e os dados divulgados na postagem destoam das informações constantes nos autos do processo".