A menina Heloíse Oliveira Santos, de 4 anos, teve suspeita de morte encefálica após apresentar piora progressiva no quadro neurológico durante a internação no Hospital Municipal de Araguaína (HMA). Segundo a unidade, a criança havia sido internada após apresentar crises convulsivas.\nHeloíse morreu na segunda-feira (14), após a conclusão do protocolo médico para confirmação da morte encefálica. Moradora de Piçarra (PA), ela estava internada no HMA desde o dia 6 de setembro.\nSegundo o hospital, a menina deu entrada no Pronto Atendimento Infantil (PAI) acompanhada pelos familiares. Eles relataram que Heloíse estava internada em uma unidade de saúde no Pará desde o dia 3 de setembro, após apresentar crises convulsivas, mas não havia apresentado melhora. Por conta própria, a família decidiu levá-la para Araguaína.