É uma fraude em que criminosos se passam por médicos ou funcionários de hospitais públicos ou privados para cobrar valores de familiares de pacientes internados. No entanto, nenhum hospital pede pagamento de emergência via Pix ou transferência por ligação ou por WhatsApp.\nDevido à sua recorrência, em vários estados do Brasil hospitais e instituições de saúde costumam apresentar nas suas dependências cartazes alertando para o golpe e divulgam o alerta nas redes sociais (veja abaixo).\nO objetivo do golpe é extorquir dinheiro rapidamente de familiares de pacientes internados, aproveitando-se da vulnerabilidade do momento. Em casos investigados recentemente pela Polícia Civil em Santa Bárbara d’Oeste (SP), criminosos chegaram a obter previamente informações sobre pacientes e seus tratamentos, o que permitiu tornar a abordagem mais convincente.