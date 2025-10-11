Um raio atingiu uma embarcação na tarde deste sábado (11), no Rio Tocantins, próximo a Filadélfia, norte do estado. Um homem ficou ferido e outros dois estão submersos e são procurados por equipes dos bombeiros.\nO acidente aconteceu pouco depois das 14h, quando a equipe do 2º Batalhão de Araguaína foi acionada. Conforme os Bombeiros, o barco com três tripulantes, que estavam pescando, foi atingido pelo raio.\nDois homens teriam morrido e estão submersos no rio. O tripulante que sobreviveu sofreu queimaduras e foi resgatado. Ele conseguiu ancorar o barco em uma das margens do Rio Tocantins.\nApós coletar as informações sobre o acidente, uma equipe dos Bombeiros se descolou até o rio, para fazer os procedimentos cabíveis, informou a corporação.\nPolícia apreende ouro, mercúrio, armas e destrói dragas de garimpo ilegal em rio no Tocantins