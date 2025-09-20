Os três mortos em um capotamento de um carro na madrugada deste sábado (20), entre Wanderlândia e Piraquê, na BR-153, foram identificados. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles foram arremessados para fora do veículo. Um homem de 48 anos foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).\nAs três vítimas são:\nDhone da Silva Sousa, de 27 anos;\nNeilson Cosmo da Silva, de 30 anos;\nBruno Alexandre Moreno Quixaba, de 39 anos.\nTrês pessoas morrem após serem arremessadas de carro que capotou na BR-153\nAcidentes com mortes são registrados em rodovias do interior do Tocantins\nO capotamento aconteceu por volta das 2h da madrugada deste sábado, no trecho que dá acesso ao município de Xambioá. Após a liberação da perícia feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bombeiros iniciaram o resgate dos corpos.