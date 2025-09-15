Dois homens morreram afogados durante o fim de semana no Tocantins. Os casos aconteceram nas cidades de Lajeado e Sampaio, nas regiões central e do Bico do Papagaio. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).\nUma das vítimas foi identificada como Adson Costa Conceição, de 42 anos, e a outra é um homem de 30 anos, que ainda não foi identificado.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Tocantins registra duas mortes por afogamento no fim de semana\nLajeado\nA Polícia Militar foi chamada para atender um caso de afogamento no Recanto Ilha das Pedras, na noite de domingo (14), em Lajeado. Os bombeiros informaram aos policiais que a vítima teria tentado atravessar o rio a nado, mas submergiu quando tentava retornar.\nA vítima é um homem de 30 anos. O g1 solicitou informações sobre a identificação dele à Secretaria de Segurança Pública, mas não teve resposta até a publicação da reportagem.