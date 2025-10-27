Dois homens desapareceram após uma embarcação afundar no Rio Tocantins, entre São Sebastião do Tocantins e São Félix (MA). Segundo apurado pela TV Anhanguera, 11 pessoas estavam embarcadas, além de várias motocicletas.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Ônibus cai de balsa e dois barcos naufragam em cidades da região norte do Tocantins\nO naufrágio aconteceu na tarde de domingo (26). Os veículos afundaram junto com o barco e as demais vítimas conseguiram sair da água sem ferimentos.\nHomem morre e mulher fica ferida após acidente entre carro e caminhão na TO-080; trecho está interditado\nMotorista sobrevivente de acidente com ônibus de turismo é investigado por homicídio culposo\nAs buscas pelos desaparecidos começaram no mesmo dia e seguem nesta segunda-feira (27) com apoio da Marinha do Brasil.\nSegundo o Corpo de Bombeiros MIlitar, a equipe de mergulho conseguiu localizar a embarcação a aproximadamente de quatro metros de profundidade.