-VÍDEO (1.3386663)\nUm homem, de 27 anos, foi preso suspeito de matar o filho do vereador de Luziânia, Matheus Fernandes dos Reis, em uma distribuidora de bebidas. Segundo a Polícia Civil do Tocantins (PCTO), o homem foi identificado como Paulo Henrique Telles Mathne Marinho, ele estava foragido há quase dois meses e foi localizado durante uma ação da polícia, que constatou um mandado de prisão em aberto por homicídio. O suspeito foi encaminhado para a Central de Flagrantes em Dianópolis.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito por mensagem, por volta das 15h37, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA prisão do suspeito aconteceu na sexta-feira (13). A polícia chegou ao local onde o suspeito estava hospedado, em Natividade, no Tocantins, por meio de várias denúncias de comercialização de drogas. No local, foi encontrada uma porção de maconha e uma balança de precisão. Além disso, havia um mandado de prisão em aberto, da cidade de Luziânia, pelo crime de homicídio.