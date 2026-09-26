Um homem de 30 anos, identificado como Eidison Ribeiro Mendes, foi morto durante abordagem policial após apontar uma espingarda para militares em Ponte Alta do Tocantins. Segundo a Polícia Militar (PM), ele é suspeito de manter uma mulher e uma criança de 8 anos em cárcere privado. As duas vítimas foram resgatadas\nSegundo o relatório policial ao que o JTo teve acesso, a equipe foi acionada para atender, inicialmente, um caso de violência doméstica na noite desta sexta-feira (25). Policiais escutaram gritos vindos de dentro da residência. Do lado de fora, tentaram conversar e dialogar a saída do homem, mas sem sucesso.\nÔnibus com destino a Palmas tomba na Bahia e deixa mortos e feridos\nJovem é morta a golpes de canivete no Tocantins\nMorte de professora de pilates aos 32 anos no TO: veja o que se sabe