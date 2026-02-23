Um homem foi preso suspeito de fingir o próprio sequestro para obter dinheiro de familiares, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O caso aconteceu na manhã deste domingo (22), em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno do Distrito Federal.\nA PCDF tomou conhecimento do caso após a mãe e a esposa do suspeito comparecerem à Delegacia de Brazlândia para noticiar um suposto sequestro. Segundo relataram, o homem estaria sendo mantido em cárcere privado e ameaçado de morte por conta de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.\nSegundo a polícia, o suspeito se recusava a informar a localização exata de onde estava. Preocupada, a esposa pediu que ele enviasse um áudio para confirmar que era realmente ele quem estava falando. O áudio foi enviado, o que aumentou a apreensão da família, que procurou a delegacia.