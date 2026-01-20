O turista goiano, João Manoel Braollos, que teve o celular devolvido após 15 dias perdido no mar em Alagoas, notou que perdeu aparelho quando foi tirar foto, durante um passeio de caiaque nas férias da família em Maragogi. Ele ressaltou que estava com receio do celular cair na água e o havia guardado no bolso.\n“Eu fui me dar falta quando a gente estava retornando. A esposa pediu o celular para tirar foto, eu comecei a bater a mão no bolso e falei: ‘não acredito, eu perdi esse celular, pedia esse celular’”, relatou em entrevista à TV Anhanguera.\nSegundo João, o celular foi perdido a 40 minutos da praia e eles chegaram a voltar, mas sem esperança de encontrar o aparelho novamente. "Como é que você vai encontrar? É agulha no palheiro. Dei como perdido”, comentou o goiano.\nO engenheiro civil perdeu o celular no dia 21 de dezembro. No dia 5 de janeiro, o guia turístico Jardiael Silva encontrou o aparelho e entrou em contato com João de madrugada, mas ele não atendeu a ligação. No dia seguinte, a esposa do goiano verificou, pelo e-mail, que o celular tinha sido ligado.