Um homem que trabalhava recolhendo latinhas foi agredido na madrugada desta segunda-feira (23), em Anápolis, região central do estado, após pegar uma lata de alumínio que estava sobre a mesa de um bar. O caso aconteceu na Vila Jaiara e foi registrado por câmeras de segurança.\nDe acordo com informações da Polícia Militar, a vítima realizava o trabalho de coleta de latinhas para reciclagem, quando passou por um bar localizado na Avenida Fernando Costa. Ao pegar uma lata que ainda estava sobre a mesa ocupada por um grupo, acabou provocando a reação violenta dos frequentadores.\nImagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o momento em que cerca de seis homens se aproximam do catador. Em uma das cenas, um dos suspeitos aplica uma rasteira, derrubando a vítima no chão. Na sequência, ele é cercado e agredido com socos e chutes.