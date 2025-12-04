-Homem morre após mortal em praça de Goiânia (1.3344908)\nRonivon Almeida da Silva, de 39 anos, o homem que morreu ao dar um salto para trás conhecido como “mortal” em uma praça de Goiânia, brincava com o filho quando ocorreu a tragédia. Uma câmera de monitoramento mostrou o instante em que ele (de camisa azul) estava no local com a família e resolveu subir em um banco para praticar a manobra. Ao saltar, acabou caindo em cima do pescoço, e o filho de 11 anos, que estava ao lado em uma bicicleta, presenciou toda a cena (veja o vídeo acima).\nO acidente aconteceu na noite de terça-feira (2), no Setor Novo Horizonte. Tatiely Almeida, prima do Ronivon, disse que ele era uma pessoa bastante brincalhona e alegre.\nEle estava brincando com o filho. [...] A gente cresceu no interior brincando de salto, capoeira, fazia isso muito”, disse a prima, acrescentando que ele era natural de Acreúna.