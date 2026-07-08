Um homem foi condenado a 24 anos de prisão por matar o próprio irmão enquanto ele dormia, em Bernardo Sayão, no norte do Tocantins. O julgamento de Geovane Saraiva de Jesus foi realizado pelo Tribunal do Júri de Colinas do Tocantins nesta terça-feira (7).\nDe acordo com o processo, o crime aconteceu na madrugada de 23 de dezembro de 2024. Geovane e a vítima, Hamilton César Saraiva, moravam na mesma residência. Enquanto o irmão dormia, o réu desferiu um golpe de faca no pescoço de Hamilton.\nO ferimento atingiu a traqueia e os vasos da veia jugular, provocando um choque hemorrágico. A vítima morreu ainda no local. O JTo tentou localizar o contato da defesa do réu, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nDiscussão por celular teria motivado assassinato entre irmãos em Bernardo Sayão\nPaciente com câncer consegue exame para avaliar evolução da doença, mas ainda espera acesso a remédio fora do SUS