O homem que matou a namorada, Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, em um condomínio de Goiânia, possui histórico de agressões a mulheres, afirmou ao JORNAL a delegada Gabriela Adas, da Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem), responsável pela investigação. De acordo com a investigadora, contra André Lucas da Silva Ribeiro, de 28 anos, há registros criminais por ameaça, lesão corporal e estupro. Agora, ele está preso e é investigado por feminicídio.\nA reportagem não conseguiu localizar a defesa de André Lucas para se manifestar sobre o caso até a última atualização desta reportagem.\nO feminicídio ocorreu na sexta-feira (20), em um condomínio localizado no Residencial Eldorado, na região oeste da capital. Conforme apurado pela Polícia Civil, a discussão começou após Raiane desconfiar de uma possível traição e pedir para ver o celular do namorado.