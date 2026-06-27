Três amigos que saíram para pescar salvaram dois homens que se afogavam no Lago de Palmas, nas proximidades da Praia da Graciosa. Um vídeo feito de dentro da embarcação mostra o exato momento em que uma das vítimas, já sem forças, é puxada pelos braços para evitar que afundasse.\nO grupo de pescadores, formado pelo administrador Jerry Araujo, Gustavo Santiago e um amigo identificado como Cristiano Rocha, passava pelo local por volta das 17h de sexta-feira (26), quando ouviu gritos de socorro. Nas imagens, é possível ver o barco se aproximando rapidamente de um dos homens.\nNo áudio da gravação, a urgência dos pescadores é evidente: "Segura, segura! Não solta!", gritam. Um deles conseguiu segurar a vítima pela mão. A vítima foi resgatada e levada à margem do lago.\nDe acordo com o administrador Jerry Araujo, o resgate só foi possível devido a uma mudança inesperada na rota do grupo. Eles haviam saído para pescar em outra região, mas os ventos fortes os obrigaram a retornar. "Decidimos parar próximo aos flutuantes, onde a água estava mais calma, algo que nunca tínhamos feito. Poucos minutos depois, ouvimos os gritos", relatou.