Um homem que estava desaparecido há 11 dias foi encontrado morto nas proximidades de uma rodovia em Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Josildete Pereira da Paz, de 64 anos.\nA Polícia Militar informou que foi chamada por volta das 17h40 até a TO-010, na zona rural de Araguatins, nas proximidades da ponte do Barreiro. Ao chegar ao endereço, os militares confirmaram a presença de um corpo em avançado estado de decomposição. Os militares isolaram a área e acionaram os órgãos competentes.\nAcidente entre moto e carro deixa duas mulheres mortas em Miracema; motorista é preso por embriaguez\nCaso na GMP: veja quem estava de plantão em ocorrência com suspeita de omissão\nDurante os trabalhos, familiares de um homem que estava desaparecido compareceram ao local. Um dos filhos fez o reconhecimento preliminar, identificando o corpo como sendo de seu pai, um idoso de 65 anos.