Wemerson Fideles da Silva, de 30 anos, que desapareceu após ir à casa de uma amiga no Bairro Goiá, em Goiânia, fez compras no cartão da mãe um dia depois de desaparecer, segundo a família. Os registros da fatura indicam que ele passou por comércios no Setor João Braz antes de perder o contato. O caso é investigado pela Polícia Civil.\nDe acordo com a família, Wemerson foi visto pela última vez na noite do dia 21. Segundo a mãe, pelo extrato do cartão de crédito, foi possível ver alguns comércios em que o filho fez compras no domingo (22), um dia depois que desapareceu.\nAo g1, o delegado do caso, Pedromar Augusto, informou que o caso é investigado como saída voluntária. A investigação ainda aguarda o depoimento da família na Delegacia Especializada de Desaparecidos.\nCorpo de goiana encontrada morta em floresta no Canadá é velado, em Goiânia