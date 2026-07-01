Um homem que confessou ter matado a mulher em um áudio foi preso em Goiânia, segundo a Polícia Civil. Carlos Humberto Silva Cardoso, de 54 anos, estava foragido desde o dia 24 de junho, quando o corpo de Tânia Maria Oliveira, de 62 anos, foi encontrado por familiares dentro da residência do casal.\nHomem que confessou ter matado a mulher diz em áudios que não se arrepende do crime e ameaça filha da vítima e genro: ‘Matar os dois’\nDe acordo com a Polícia Civil, a caixa de supermercado teria sido morta no domingo (21). A informação é baseada em relatos de testemunhas que ouviram discussão e briga entre o casal naquela data. O corpo estava em avançado estado de decomposição e coberto por um edredom.\nO caso aconteceu no bairro Afonso Pena, em Itumbiara, no sul de Goiás. No áudio enviado a familiares, o suspeito disse não se arrepender do crime e ainda ameaçou a filha e o genro da vítima.