Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, que atirou e matou o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping de Palmas tem registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Segundo apurado pela TV Anhanguera, ele chegou a ser condenado em 2013 por ser flagrado com uma arma, sem autorização de porte, em uma churrascaria.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição:Vigia de shopping morre após ser baleado; polícia faz buscas para capturar suspeito\nO assassinato aconteceu na noite de sábado (29) em um shopping na região central de Palmas. Uma câmera de segurança registrou a discussão e o momento em que Waldecir atirou na barriga do vigia, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.\nO suspeito teve a prisão preventiva decretado e está sendo procurado. A polícia também divulgou um cartaz de procurado. O advogado Zenil Drumond, que faz a defesa do motorista foragido, informou que Waldecir pretende se entregar, mas teme pela segurança. "Neste momento ele não se sente seguro para se apresentar, devido a grande repercussão, ao grande clamor social e que no momento adequado ele será apresentado", disse em entrevista à TV Anhanguera.