Um homem de 19 anos foi preso em Chapada de Areia, região central do Tocantins, por suspeita de violência doméstica contra a namorada, uma adolescente de 14 anos. A prisão aconteceu após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que ele aparece exibindo uma arma semelhante a um fuzil e fazendo ameaças.\nDe acordo com a Polícia Civil, o vídeo motivou a abertura de um inquérito para investigar crimes de ameaça, violência doméstica e possível porte ilegal de arma de fogo. O suspeito não teve o nome divulgado e o g1 não teve acesso à sua defesa.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), nas imagens, ele aparece "proferindo ameaças contra um terceiro homem por ciúmes da namorada". A vítima relatou ter sido agredida e ameaçada pelo suspeito, com quem mantinha relacionamento há mais de um ano.