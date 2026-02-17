-vídeo de resgate em córrego de Palmas (1.3375409)\nUm homem foi resgatado na tarde desta segunda-feira (16) após passar cerca de nove horas caído em um córrego no sul de Palmas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima relatou aos militares ter caído no local por volta das 8h, mas o socorro só foi possível às 17h, quando uma pessoa que passava pela região o avistou.\nO homem estava em um trecho do córrego entre os bairros Jardins Aureny I e III. De acordo com os bombeiros, a equipe visualizou a vítima no leito do córrego e iniciou os procedimentos de retirada. Devido à dificuldade de acesso, uma segunda equipe com equipamentos de resgate precisou ser acionada para auxiliar na operação.\nConsciente, o homem relatou à equipe de resgate que caminhava por uma avenida próxima ao córrego, por volta das 8h, quando escorregou e desceu pela canaleta de drenagem. Como o local possui baixo fluxo de pedestres, ele permaneceu sozinho e sem ajuda por aproximadamente nove horas.