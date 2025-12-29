Um homem de 34 anos morreu após um mal-súbito em um motel de Araguaína, no norte do estado. O fato ocorreu no domingo (28), logo após a vítima dar entrada no estabelecimento.\nSegundo a Polícia Militar (PM), o motel fica na Avenida Filadélfia, Setor Tocantins. A corporação informa que o homem e sua acompanhante chegaram a um dos quartos e, em seguida, ele começou a passar mal. A identidade da vítima não se divulgou.\nA acompanhante comunicou a situação à recepção, que acionou as autoridades. Ela relatou que o homem apresentou um mal-estar repentino.\nPrefeitura consegue liminar para liberar viaturas da Guarda Metropolitana bloqueadas por empresa\nJogador de futsal é encontrado morto ao lado de moto às margens de rodovia\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e executou os protocolos de reanimação. A Prefeitura de Araguaína detalha que a equipe encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória, mas o óbito se confirmou ainda no quarto.