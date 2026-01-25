O homem morto pela Polícia Militar (PM) na região sul de Palmas, identificado como Alison Silva de Sá, de 28 anos, possuía ficha criminal. Ele teria desobedecido uma ordem de parada dos militares na sexta-feira (23).\nA morte aconteceu durante patrulhamento tático realizado por equipes do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), com apoio da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), segundo informações da corporação.\nO Jornal do Tocantins apurou em fontes extraoficiais que o suspeito possuía ficha criminal por tráfico de drogas.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) recebeu questionamentos sobre a identificação do homem, o local exato da ocorrência e a abertura de investigação pela Polícia Civil, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.\nHomem morre durante ação da Polícia Militar na região sul de Palmas; vídeo