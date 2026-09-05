Marcos Aquino Rodrigues, de 22 anos, morreu dois dias após ser golpeado com um facão durante uma discussão em Araguaína, na região norte do Tocantins. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.\nSegundo a Polícia Militar, o caso foi registrado no dia 1º, na região da Feirinha, em Araguaína. A vítima teria se envolvido em uma discussão com o suspeito, de 43 anos, que foi até sua casa e retornou com um facão e um cachorro. Em nova discussão, o homem golpeou Marcos Aquino.\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, realizou o primeiro atendimento e chamou a Polícia Militar. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu e morreu na quinta-feira (3).\nEx-secretário de Saúde segue internado na UTI após carro capotar e esposa morrer na TO-070