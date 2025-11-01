Um homem de 33 anos morreu no hospital após ser ferido com golpes de arma branca em Araguaína, norte do Tocantins. A vítima, identificada como Ramon Rodrigues Costa, foi encontrada caída no chão por equipes da Polícia Militar (PM).\nA agressão aconteceu na manhã de sexta-feira (31), no setor Itapuã. Conforme os militares, ele tinha lesões graves e recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Ramon foi levado ao Hospital Regional de Araguaína, mas não resistiu aos ferimentos.\nEquipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas o suspeito e a arma utilizada no crime não foram localizados.\nA Secretaria da Segurança Pública informou que a investigação do caso ficará sob responsabilidade da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP) de Araguaína.\nA perícia técnica realizou os procedimentos no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade para exames.