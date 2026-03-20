Carro da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO/Divulgação)\nUm motociclista de 22 anos, identificado como Joebson Pereira Lisboa, morreu na tarde desta sexta-feira (20) após colidir com um ônibus coletivo na Avenida Amaralina, no Setor Morada do Sol, na região sul de Palmas. Uma jovem de 19 anos, que estava na garupa da moto, ficou ferida.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 14h. O óbito de Joebson foi confirmado ainda no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nA passageira sofreu ferimentos e foi socorrida pelas equipes de emergência, sendo encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Sul) para receber cuidados médicos. O motorista do ônibus, de 32 anos, não se feriu e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.