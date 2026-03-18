Herison da Silva Magalhães, de 24 anos, morreu após confronto com policiais militares na tarde desta terça-feira (17), no setor Costa Esmeralda, em Araguaína. Segundo a Polícia Militar do Estado do Tocantins, o homem já possuía condenações por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e exploração sexual de menores. O nome do investigado foi apurado e divulgado pela TV Anhanguera.\nVeja vídeo no JA 1ª Edição: Suspeito é morto e policial fica ferido durante confronto em Araguaína\nAs equipes de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) realizavam o cumprimento de um mandado de prisão expedido em 24 de fevereiro de 2026. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as informações sobre o suspeito foram repassadas pelo serviço de inteligência.\nFraude em concurso da PMTO: investigação avança às vésperas do resultado previsto para abril