Um homem de 32 anos morreu após uma batida entre dois carros na BR-242, entre Peixe e São Valério, no sul do estado. A vítima foi identificada como Júlio César Souto da Silva, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Outras seis pessoas ficaram feridas.
O acidente aconteceu por volta das 5h deste domingo (10), no km 197 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os seis feridos tiveram lesões leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município de Peixe.
As autoridades não informaram o que pode ter causado o acidente. O JTo pediu informações sobre o caso para a Polícia Militar, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.