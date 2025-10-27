Um homem de 46 anos morreu e uma mulher ficou ferida após uma batida entre carro e caminhão na TO-080, entre Palmas e Paraíso do Tocantins. A carreta transportava grãos e ficou atravessada na pista, na altura do km 14, em Luazimangues, distrito de Porto Nacional.\nO trecho segue interditado nos dois sentidos da via. Segundo a Polícia Militar (PM), foi criado um desvio para a passagem de veículos de pequeno porte carros nesta segunda-feira (27). Caminhões e ônibus não conseguem trafegar pelo local.\nMotorista sobrevivente de acidente com ônibus de turismo é investigado por homicídio culposo\nJustiça decreta prisão preventiva de grupo preso em pista clandestina com quase meia tonelada de cocaína\nO acidente aconteceu na noite de domingo (26). As vítimas estavam no carro de passeio e ficaram presos ao veículo. O homem morreu no local e ainda não foi identificado. A mulher, de 45 anos, foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Palmas.