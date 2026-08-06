Manoel Rodrigues filho, de 66 anos, acabou morto em um acidente na BR-153 ocorrido na noite desta quarta-feira (5), próximo à Wanderlândia, região norte do estado. A identificação foi realizada pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP), e segundo a pasta, a batida foi entre dois caminhões.\nDe acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 19h desta quarta-feira (5), quando um dos caminhões bateu na traseira do outro. Manoel Rodrigues estava como passageiro em um dos veículos envolvidos na batida e morreu ainda no local.\nEquipes da Polícia Científica realizaram a perícia no trecho da rodovia. Em seguida, uma equipe do Núcleo de Medicina Legal de Araguaína recolheu o corpo da vítima. Após a realização do exame de necropsia, o corpo foi liberado aos familiares para velório e sepultamento.