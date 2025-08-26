Um homem morreu após ser atropelado por um carro na rodovia TO-134, entre Axixá e São Bento do Tocantins, na região norte do estado. Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que a vítima estava empurrando a moto quando foi atingida.\nO acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (25) no km 32 da rodovia, próximo ao povoado Lagoa São Salvador. O motorista do carro fugiu do local e não foi localizado pela polícia. A vítima não portava documentos e não foi identificada.\nHomem é condenado a mais de 17 anos de prisão por assassinato e corrupção de menor\nBombeiros quebram porta de vidro para resgatar clientes trancados dentro de farmácia em Palmas\nConforme a PM, a motocicleta da vítima foi identificada como o veículo utilizado em um assalto registrado na manhã do mesmo dia, em um posto de combustível em Praia Norte.