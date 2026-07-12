-Ataque a tiros em Guaraí (1.3432139)\nUm homem de 28 anos morreu após um ataque a tiros registrado na manhã deste domingo (12), no Setor Pestana, em Guaraí, região noroeste do Tocantins. A vítima, identificada como Welliton John Morais dos Santos Silva, acabou atingida por disparos efetuados por dois homens que estavam em uma motocicleta (veja vídeo acima).\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu por volta das 7h30, na Avenida Sebastião Sales. Após os disparos, os suspeitos deixaram o local e seguem foragidos.\nMorte de suspeito durante ação da PM muda rumo da investigação de feminicídio em Palmas\nIdentificação de vítimas de acidente entre carretas na BR-153, em Colinas do Tocantins, depende de exames no IML\nChoque em fiação de bomba de caixa d'água mata homem no Bico do Papagaio