Um homem de 51 anos, identificado como José Duarte de Souza, morreu na noite deste sábado (11) após ser atropelado por um ônibus na TO-080, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. O acidente ocorreu por volta das 21h30, na altura do quilômetro 18 da rodovia.\nDe acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), a vítima estava a pé e no meio da pista no momento em que foi atingida pelo veículo.\nChoque em fiação de bomba de caixa d'água mata homem no Bico do Papagaio\nMorte de suspeito durante ação da PM muda rumo da investigação de feminicídio em Palmas\nIdentificação de vítimas de acidente entre carretas na BR-153, em Colinas do Tocantins, depende de exames no IML\nO condutor do ônibus permaneceu no local, acionou o socorro e as autoridades competentes. Posteriormente, ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e realizar os procedimentos cabíveis.