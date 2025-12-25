Um homem de 40 anos morreu após ser atacado por um enxame de marimbondos, enquanto cortava galhos de uma árvore em casa, no bairro Quinta da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia, na quarta-feira (24), véspera de Natal.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava inconsciente. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação, mas o homem não resistiu e morreu no local.\nMãe se desespera ao ver filho atacado por abelhas: 'Ficou irreconhecível'\nMoradores registram forte chuva e queda de granizo em Palmas na véspera do Natal; veja a previsão\nNatal 2025: Veja o que abre e fecha em Palmas na véspera e no último feriado do ano\nSegundo a TV Anhanguera, familiares relataram que a vítima começou a sentir um mal estar e foi ao banheiro, local onde foi encontrado desmaiado pelos filhos.