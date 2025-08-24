Um homem de 25 anos morreu após perder o controle da moto e bater em uma árvore às margens da Avenida Goiás, em Gurupi, no sul do estado. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (24).\nSegundo a Polícia Militar, a vítima e os destroços da moto foram encontrados em uma área de mata, a mais de 60 metros da via, próximo à ponte do Córrego Pouso do Meio. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.\nMarcas de pneus na pista indicam que o motociclista perdeu o controle após frear. A moto teria derrapado sobre a calçada, onde os bombeiros encontraram marcas de raspagem das pedaleiras no concreto antes de bater.\nMulher é assassinada a facadas dentro de casa em Gurupi e polícia procura por suspeito do crime\nJovem aprendiz morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Araguatins