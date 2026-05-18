Um homem de 40 anos morreu após perder o controle da motocicleta e sair da pista na TO-222, em Santa Fé do Araguaia, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, uma mulher que estava na garupa ficou ferida e foi levada para o hospital.\nO acidente aconteceu neste domingo (18). A vítima foi identificada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) como Divino Gleyson Dias de Carvalho.\nDe acordo com a PM, o casal seguia em direção a Santa Fé do Araguaia quando o motociclista perdeu o controle da direção e saiu da pista às margens da rodovia. Com o impacto, Divino Gleyson não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.\nCliente sai de loja para acalmar bebê e ajuda a interromper assalto com reféns em Araguaína\nJovem se torna réu por matar namorada após ela pedir para ver o celular dele\ninternada sob cuidados médicos. O nome dela não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu atualizar o estado de saúde.