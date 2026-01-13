Um homem morreu após manter refém uma adolescente de 16 anos em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Ele foi atingido por disparos de policiais militares que foram chamados, após mais de 20 minutos de negociação, de acordo com o comandante do 27º Batalhão, tenente-coronel Rogério Virgílio. Imagens da ação foram divulgadas pela Polícia Militar (veja acima).\nEm entrevista ao g1, o coronel contou que a polícia foi chamada na noite de segunda-feira (12), sendo informada que uma jovem havia sido rendida por um homem, com uma faca, no Residencial Boa Esperança. Ao chegarem ao local, os policiais começaram a negociação com ele, pedindo para soltar a vítima. Segundo o coronel Virgílio, um tenente que atua como negociador na Polícia Militar também foi chamado.\nEm dado momento, ele começa a passar a faca no pescoço da menina. Uma faca de 39 cm. Aí, um policial militar viu uma janela (de oportunidade), percebeu que o cara estava passando a faca e efetuou o disparo", relatou o coronel.