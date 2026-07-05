Cláudio dos Santos Souza não resistiu após acidente (Reprodução Boca Miúda Tocantins)\nUm homem de 40 anos morreu após uma colisão entre duas embarcações no Rio Tocantins, em Peixe, na região sul do estado. O acidente aconteceu na noite de sábado (4), na região central do município.\nA vítima foi identificada como Cláudio dos Santos Souza, de 40 anos. O Jornal do Tocantins entrou em contato com familiares e aguarda retorno.\nSegundo informações da Polícia Militar, uma das canoas a motor transportava quatro pessoas e seguia próxima à margem do rio quando colidiu com outra embarcação que fazia o transporte de materiais. As duas embarcações trafegavam em sentidos opostos no momento da batida, conforme informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).\nCom o impacto, Cláudio sofreu graves ferimentos na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Peixe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.