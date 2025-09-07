Um homem de 34 anos morreu após cair do telhado de uma empresa enquanto trabalhava em Araguaína, na região norte do estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Fábio Martins dos Santos Silva. Ele morreu ainda no local.\nO acidente aconteceu na tarde deste sábado (6). Conforme a Polícia Militar, equipes foram chamadas para apoiar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em uma torneadora na Avenida Bernardo Sayão.\nNo local, os militares foram informados pelo médico do SAMU que a vítima havia caído de uma altura aproximada de 12 metros. Ele sofreu fraturas nos dois braços e sangramento no rosto. Apesar das tentativas de reanimação por cerca de 40 minutos, o óbito foi constatado pela equipe de socorro.\nDe acordo com a PM, um homem de 29 anos, colega de trabalho da vítima, contou que ambos realizavam limpeza de painéis solares sobre a estrutura metálica do telhado quando a vítima pisou fora do trilho e caiu.