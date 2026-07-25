Um motociclista, de 54 anos, morreu após bater a moto contra um poste na BR-153, no perímetro urbano de Araguaína, na manhã deste sábado (25). O acidente foi registrado no município da região norte do estado. A vítima foi identificada como Alexandre Amaral dos Santos.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher, de 35 anos, estava na garupa da moto e ficou gravemente ferida.\nO acidente foi registrado no km 146 da rodovia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao local.\nO motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A mulher identificada como esposa do motociclista, foi encaminhada para o Hospital Regional de Araguaína.\nConvenções avançam no Tocantins; veja quando os partidos vão oficializar candidatos\nMorre coronel Antônio Marmo, criador da Rotam em Goiás