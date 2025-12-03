Um homem morreu após ser atingido por uma barra de supino em uma academia de Olinda (PE), na segunda-feira (1º).\nRonald José Salvador Montenegro, 55, estava se exercitando no momento em que foi atingido pela barra. Ele foi socorrido e levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Rio Doce, onde o óbito foi confirmado. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.\nVídeo mostra o momento em que a barra de supino atingiu Ronald. Nas imagens, é possível ver que ele aparentemente não conseguiu controlar o peso do equipamento, que caiu sobre seu corpo e atingiu a região do tórax.\nCom o impacto, Ronald levanta imediatamente e leva a mão para o peito. Na sequência, ele cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam próximas.\nCorpo de Ronald foi levado para o IML e depois liberado para sepultamento. O enterro ocorreu nesta quarta-feira, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na região metropolitana do Recife.