Um homem morreu afogado enquanto nadava na Praia dos Buritis, em Palmas, na tarde deste domingo (8). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.\nAs equipes foram acionadas por volta das 16h e chegaram ao local da ocorrência cerca de 20 minutos depois. Os Bombeiros iniciaram as buscas submersas na área indicada por pessoas que estavam na praia e localizaram o corpo da vítima às 18h.\nSegundo o relatório, a vítima tem aproximadamente 55 anos, mas não foi identificada oficialmente. No momento do resgate, não havia familiares ou conhecidos no local.\nPessoas que estavam na praia fizeram o reconhecimento visual e informaram que não conheciam a vítima, mas relataram que ela seria moradora do setor Taquari. Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).