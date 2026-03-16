O corpo de Jhone Ferreira Noronha, de 32 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (16), a cerca de 17 km do município de Filadélfia, às margens do Rio Tocantins.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Bombeiros encontram corpo de vítima de afogamento em Filadélfia\nSegundo relatos de outro barqueiro, ele e a vítima estavam pescando no Rio Tocantins, próximo à Ilha dos Botes, enquanto consumiam bebida alcoólica. Por volta das 14h, Jhone Ferreira pulou do barco, afundou e não retornou à superfície\nVeja como foi o desaparecimento de criança no Rio Tocantins; buscas chegam a três dias\nCorpo é encontrado próximo a ponte entre Palmas e Luzimangues\nBuscas por criança que desapareceu no Rio Tocantins são suspensas\nApós o sumiço da vítima, o barqueiro seguiu até o município de Carolina (MA) para informar o desaparecimento.