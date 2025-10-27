Um homem de 32 anos foi morto a facadas na cidade de Piraquê, região norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria cometido o crime por ciúmes da namorada. Ele foi preso após a mulher denunciá-lo para a PM.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nO crime aconteceu na madrugada de domingo (26). A vítima foi identificada como Willian Pereira da Silva. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína, onde passou por exame de necropsia e foi liberado aos familiares.\nPonto de ônibus que atende moradores da região sul de Palmas é incendiado durante a madrugada\nCapotamento de carro deixa criançade 4 anos morta\nVítima de acidente na BR-153 é identificada; batida envolveu dois carros\nConforme a Polícia Militar, a equipe que atendeu o caso foi informada no local do crime que um homem havia sido golpeado com facadas pelo namorado de uma mulher. Ela teria buscado abrigo na casa do pai e chamado a polícia.