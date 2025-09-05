Um homem de 34 anos morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão, em Porto Nacional. O suspeito do crime foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Militar (PM), a violência aconteceu depois de uma discussão.\nO crime aconteceu na noite de quinta-feira (4), no Setor Nova Capital. A morte da vítima foi confirmada pela equipe médica do Corpo de Bombeiros.\nO suspeito do crime, de 37 anos, foi encontrado pela polícia próximo ao local. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar os procedimentos legais do caso.\nO suspeito e a faca utilizada no crime foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada sobre o caso, mas não respondeu até a última atualização desta reportagem.