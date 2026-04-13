Jovem foi morta pelo companheiro no sábado (11) (Reprodução/Polícia Militar (PMGO))\nUm homem de 26 anos foi preso suspeito de matar a esposa, de 24, e usar o celular dela para aplicar golpes em seus familiares. O crime aconteceu na tarde do último sábado (11), no Jardim Petrópolis, região oeste da capital, e teria sido motivado por uma discussão. Segundo a polícia, após o assassinato, o suspeito fugiu levando a motocicleta e o aparelho de telefone da vítima.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a sua defesa para um posicionamento até a última atualização desta matéria.\nSegundo as investigações, após assassinar a companheira, o homem usou o celular da jovem, se passando por ela, e pediu dinheiro a parentes. Em uma das mensagens, ele chega a solicitar o valor de R$ 180.