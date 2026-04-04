Um homem de 64 anos matou a esposa e o neto de 13 anos e cometeu suicídio em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Em entrevista à repórter da CBN Goiânia Laylla Alves, a delegada do caso, Lorena Cardoso, informou que ao lado dos corpos foi encontrada uma picareta, possivelmente a arma utilizada no crime.\nO caso aconteceu na sexta-feira (3), no Setor das Laranjeiras. De acordo com a delegada, ainda não há uma motivação para o crime. A princípio, o homem não tinha nenhum registro de violência doméstica em Goiás, informou a delegada.\nDe acordo com Lorena, a mulher e o adolescente foram encontrados com lesões na cabeça possivelmente feitas com uma picareta. Após ele cometer os crimes, ele amarrou uma corda na garagem e se enforcou, informou a delegada.\nCorpos de homem e criança que desapareceram após canoa afundar no Rio Javaés são encontrados