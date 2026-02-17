O homem apontado como suspeito de praticar estupro de vulnerável na região da Praia da Graciosa, em Palmas, compareceu à delegacia nesta segunda-feira (16). A apresentação ocorreu após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostram atos libidinosos em frente a base da Guarda Metropolitana em um dos principais pontos turísticos e de lazer da capital.\nVeja no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Vídeo mostra um possível estupro de vulnerável na Praia da Graciosa\nA Secretaria da Segurança Pública informou que o caso ainda não contava com registro formal na Polícia Civil. Mesmo assim, após tomar conhecimento das imagens, a corporação instaurou procedimento investigatório para identificar o suspeito, a pessoa responsável pela gravação e as circunstâncias do ocorrido.\nDe acordo com a Polícia Civil, qualquer ato sexual praticado contra pessoa sem capacidade de defesa ou discernimento se enquadra como estupro de vulnerável, crime classificado como hediondo e inafiançável. A instituição orienta que vítimas ou testemunhas procurem a delegacia para formalizar denúncia por meio de boletim de ocorrência.